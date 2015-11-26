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Nite Soil

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Новая песня NITESOIL



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"Burn Me Down", новая песня группы NITESOIL, в состав которой входят Frank Godla (Meek Is Murder, Enabler) и Nick Emde (Contracult Collective, White Widows Pact), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Abusement Park", выход которого запланирован на шестое ноября. Партии вокала на каждом треке исполняют приглашённые вокалисты:

"Odio" Featuring Jessica Pimentel (Brujeria/Orange Is The New Black)
"The Extinction Gene" Featuring Dave Davidson (Revocation)
"Burn Me Down" Featuring Aaron Heinold (Hivesmasher)
"The Abusement Park" Featuring Trevor Strnad (The Black Dahlia Murder)
"Mother of Lust" Featuring Gost (GOST)
"D.S.I.T.S." Featuring Doug Moore (Pyyrhon)

Композиция "Burn Me Down" доступна ниже.

NITESOIL To Release Abusement Park EP In November; Guests Include TREVOR STRNAD, JESSICA PIMENTEL, GOST, And More;



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