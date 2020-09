Винил IF HOPE DIES выйдет осенью

сегодня



Тридцать первого октября на виниле впервые будет доступен альбом IF HOPE DIES "Life In Ruin". Кроме того, давно отсутствующие в свободном доступе релизы — "Amongst The Catacombs Of Auburn", "NY" (1998-2001), "Siege Equipment For Spiritual Decline", "The Ground Is Rushing Up To Meet Us" и "Life In Ruin" — теперь доступны через цифровые сервисы.







