Видео с текстом от GLACIER

GLACIER опубликовали официальное видео с текстом на песню "Eldest And Truest", которая взята из выходящего тридцатого октября на виниле, CD и в виде лимитированного бокс-сета альбома "The Passing Of Time".
Трек-лист:
"Eldest And Truest"
"Live For The Whip"
"Ride Out"
"Sands Of Time"
"Valor"
"Into The Night"
"Infidel"
"The Temple And The Tomb"
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