сегодня



Видео с текстом от GLACIER



GLACIER опубликовали официальное видео с текстом на песню "Eldest And Truest", которая взята из выходящего тридцатого октября на виниле, CD и в виде лимитированного бокс-сета альбома "The Passing Of Time".



Трек-лист:



"Eldest And Truest"

"Live For The Whip"

"Ride Out"

"Sands Of Time"

"Valor"

"Into The Night"

"Infidel"

"The Temple And The Tomb"







+0 -0



просмотров: 91