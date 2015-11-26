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Видео с текстом от GLACIER



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GLACIER опубликовали официальное видео с текстом на песню "Eldest And Truest", которая взята из выходящего тридцатого октября на виниле, CD и в виде лимитированного бокс-сета альбома "The Passing Of Time".

Трек-лист:

"Eldest And Truest"
"Live For The Whip"
"Ride Out"
"Sands Of Time"
"Valor"
"Into The Night"
"Infidel"
"The Temple And The Tomb"

GLACIER To Release The Passing Of Time Album In October;



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