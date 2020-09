сегодня



Новое видео AMAHIRU



Группа AMAHIRU, в состав которой входят Frédéric Leclercq (KREATOR, ex-DRAGONFORCE) и Saki (MARY'S BLOOD, NEMOPHILA), выпустит дебютную пластинку двадцать седьмого ноября на earMUSIC в Европе и США и Ward Records в Японии. Партии клавишных для альбома записал Coen Jansen из EPICA, а за ударные отвечал Mike Heller, известный по FEAR FACTORY и RAVEN. Что касается позиции за микрофонной стойкой, то партии вокала записывал британец Archie Wilson. В качестве гостей в записи также принимали участие Шон Рейнерт из CYNIC и Kifu Mitsuhashi, известный как Shiju hosho (the Medal of Honor with Purple Ribbon). За сведение материала отвечал Jens Bogren, ранее сотрудничавший с DRAGONFORCE, KREATOR, SEPULTURA и другими, а мастеринг проводил Tony Lindgren. За оформление релиза отвечал Travis Smith, японская версия будет дополнена DVD с клипами, снятыми в Японии. Видео на первый сингл доступно ниже:



01. Innocent



02. WTTP



03. Hours



04. Way Out



05. Ninja No Tamashii



06. Vanguard



07. Bringing Me Down



08. Lucky Star (feat. Elize Ryd)



09. Waves



10. Samurai



11. Bringing Me Down (alternative version) (feat. Sean Reinert)



12. Zombi (bonus track)



13. Shine (Japanese bonus track)



















