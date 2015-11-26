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Yashira

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Новое видео YASHIRA



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"Shards Of Heaven", новое видео группы YASHIRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Fail To Be, выходящего одиннадцатого декабря на Good Gight Music.

Трек-лист:

"The Constant"
"Shards Of Heaven"
"The Weight"
"Impasse"
"Shades Erased"
"Amnesia"
"Narrowed In Mirrored Light"
"Inertia Mines"
"Kudzu"

YASHIRA Announces New Music Video, Album Details



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