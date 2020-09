сегодня



Новое видео YASHIRA



"Shards Of Heaven", новое видео группы YASHIRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Fail To Be, выходящего одиннадцатого декабря на Good Gight Music.



Трек-лист:



"The Constant"

"Shards Of Heaven"

"The Weight"

"Impasse"

"Shades Erased"

"Amnesia"

"Narrowed In Mirrored Light"

"Inertia Mines"

"Kudzu"







