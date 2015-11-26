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Unisonic

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27 сен 2020 : 		 Видео с выступления UNISONIC

15 июл 2017 : 		 Трейлер нового релиза UNISONIC

13 июл 2017 : 		 Фрагмент нового DVD UNISONIC

9 июн 2017 : 		 Концертный релиз UNISONIC выйдет летом

21 сен 2016 : 		 Барабанщик GAMMA RAY выступит с UNISONIC

28 апр 2015 : 		 Видео с выступления UNISONIC

22 апр 2015 : 		 Басист EDGUY выступит с UNISONIC

24 янв 2015 : 		 UNISONIC не приедут в Хельсинки

30 окт 2014 : 		 UNISONIC в акустике

9 окт 2014 : 		 Вокалист UNISONIC повредил ногу

8 сен 2014 : 		 UNISONIC исполнили кавер-версии Элвиса Пресли

25 авг 2014 : 		 UNISONIC : Michael Kiske приветствует российских фэнов

10 июл 2014 : 		 Новое видео UNISONIC

27 май 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома UNISONIC

24 май 2014 : 		 Видео с текстом от UNISONIC

9 май 2014 : 		 Семплы новых песен UNISONIC

17 апр 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР UNISONIC

20 янв 2014 : 		 Mandy Meyer и Kosta Zafiriou о новом альбоме UNISONIC

8 авг 2013 : 		 UNISONIC начали работу над материалом

1 фев 2013 : 		 UNISONIC опубликовали видео из Японии

14 янв 2013 : 		 Вокалисту UNISONIC неинтересен реюнион HELLOWEEN

14 янв 2013 : 		 Гитарист UNISONIC о вокалисте группы

4 янв 2013 : 		 UNISONIC выпустят "мощный и мелодичный альбом в 2014"

16 дек 2012 : 		 UNISONIC планируют новый альбом в 2014 году

16 сен 2012 : 		 Видео с выступления UNISONIC

27 июн 2012 : 		 Качественная видеосъёмка выступления UNISONIC на HELLFEST
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Видео с выступления UNISONIC



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Профессиональное видео с выступления UNISONIC, которое состоялось в рамках выступления на фестивале Wacken 2016, доступно для просмотра ниже.

UNISONIC - Live In Wacken 2016 Streaming; Video



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