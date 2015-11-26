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Lufeh

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LUFEH исполняют новый альбом



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LUFEH опубликовали видео исполнения всего материала из альбома "Luggage Falling Down" — запись проходила двадцать первого января в The Rose, Пасадена, Калифорния.

LUFEH Posts Video Performing New Album Luggage Falling Down In Its Entirety



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