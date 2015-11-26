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Rave the Reqviem

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|||| 29 сен 2020

Видео с текстом от RAVE THE REQVIEM



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RAVE THE REQVIEM опубликовали официальное видео с текстом к композиции “Riptide"




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Nepalcev


29 сен 2020, 23:32		Дебютник хорош у них был.
https://youtu.be/Ym32erg1_B0

Примечательно, чувак с матерью своей в группе играл, хорошо пела. Сейчас другая вокалистка, послащавей припевы пошли, японский поп какой-то.


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