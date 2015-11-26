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Nader Sadek

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7 окт 2020 : 		 Музыканты NILE, SERPENTS RISE, PERVERSION на новом ЕР NADER SADEK

26 янв 2015 : 		 Новая песня NADER SADEK

24 дек 2014 : 		 Тизер к новому ЕР NADER'a SADEK'a

27 сен 2014 : 		 Музыканты CANNIBAL CORPSE, SEPULTURA, CRYPTOPSY, DECAPITATED на новом ЕР NADER SADEK

16 май 2014 : 		 Новое видео NADER SADEK

7 мар 2013 : 		 Концертный релиз NADER SADEK доступен для прослушивания

24 янв 2013 : 		 Первое выступление NADER SADEK будет выпущено на DVD

26 май 2011 : 		 Новое видео NADER SADEK

16 мар 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NADER SADEK

3 фев 2011 : 		 NADER SADEK на SEASON OF MIST
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|||| сегодня

Музыканты NILE, SERPENTS RISE, PERVERSION на новом ЕР NADER SADEK



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NADER SADEK двадцатого ноября выпустит новый ЕР "The Malefic: Chapter III", в записи которого принимали участие Karl Sanders (Nile), Derek Roddy (Serpents Rise), Mahumud Gecekusu (Perversion). Он станет первой возможностью оценить материал, который будет включён в полноформатный релиз "Malefic", — его выход намечен на первую половину следующего года. ЕР будет выпущен на CD и в цифровом варианте.

Трек-лист:

“The Serapeum: Black Osiris”
“ReSarcophogus”
“The Serapeum: Polluted Waters”
“The Serapeum” (Live)

NADER SADEK To Release The Serapeum EP Feat. NILE, SERPENTS RISE, PERVERSION Members



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