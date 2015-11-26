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Музыканты NILE, SERPENTS RISE, PERVERSION на новом ЕР NADER SADEK



NADER SADEK двадцатого ноября выпустит новый ЕР "The Malefic: Chapter III", в записи которого принимали участие Karl Sanders (Nile), Derek Roddy (Serpents Rise), Mahumud Gecekusu (Perversion). Он станет первой возможностью оценить материал, который будет включён в полноформатный релиз "Malefic", — его выход намечен на первую половину следующего года. ЕР будет выпущен на CD и в цифровом варианте.



Трек-лист:



“The Serapeum: Black Osiris”

“ReSarcophogus”

“The Serapeum: Polluted Waters”

“The Serapeum” (Live)







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