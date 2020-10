сегодня



Новое видео FIERCE HEART



"Out For Blood", новое видео группы FIERCE HEART, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "War For The World".



Трек-лист:



"Into The Sun"

"Built For Speed"

"Out For Blood"

"Just Got Lucky"

"Lost Inside Your Love"

"Power To Rock"

"Bad Child"

"Rest My Bones"

"Long Time"

"War For The World"

"Road To Nowhere"







