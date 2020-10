сегодня



Новое видео NUCLEAR POWER TRIO



"A Clear And Present Rager", новое видео NUCLEAR POWER TRIO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР "A Clear And Present Rager", выходящего тридцатого октября.



Трек-лист:



"A Clear And Present Rager"

"Grab 'Em By The Pyongyang"

"The Fusion Collusion"

"Ukraine In The Membrane"

"Mutually Assured Seduction"







