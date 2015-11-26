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Nuclear Power Trio

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Новое видео NUCLEAR POWER TRIO



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"A Clear And Present Rager", новое видео NUCLEAR POWER TRIO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР "A Clear And Present Rager", выходящего тридцатого октября.

Трек-лист:

"A Clear And Present Rager"
"Grab 'Em By The Pyongyang"
"The Fusion Collusion"
"Ukraine In The Membrane"
"Mutually Assured Seduction"




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