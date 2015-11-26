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Hellfrost And Fire

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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Новый альбом HELLFROST AND FIRE выйдет в 2021 году



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Группа HELLFROST AND FIRE, в состав которой входят бывший вокалист BOLT THROWER / BENEDICTION Dave Ingram, Rick Dennis (Gath) и Travis Ruvo (Cropsy Maniac, Echelon), заключила соглашение с лейблом Transcending Obscurity Records, на котором в начале следующего года состоится релиз дебютного альбома "Fire, Frost And Hell".



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