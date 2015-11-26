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2 окт 2020
Новый песни SERPENTS OF SECRECY
"Warbird's Song" и "The Cheat", новые песни группы SERPENTS OF SECRECY, в состав которой входят участники Sixty Watt Shaman, King Giant, Foghound, Borracho, доступны для прослушивания ниже. Они взяты из альбома Ave Vindicta, выход которого запланирован на 31 октября.
Трек-лист:
"Ave Vindicta"
"Heel Turn"
"The Cheat"
"Time Crushes All"
"Lament"
"Warbird's Song"
"Orphan's Dream"
"Dealer's Choice"
"Bleeding Still"
"Broke The Key"
"In The Lock"
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