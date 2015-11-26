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Serpents Of Secrecy

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|||| 2 окт 2020

Новый песни SERPENTS OF SECRECY



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"Warbird's Song" и "The Cheat", новые песни группы SERPENTS OF SECRECY, в состав которой входят участники Sixty Watt Shaman, King Giant, Foghound, Borracho, доступны для прослушивания ниже. Они взяты из альбома Ave Vindicta, выход которого запланирован на 31 октября.

Трек-лист:

"Ave Vindicta"
"Heel Turn"
"The Cheat"
"Time Crushes All"
"Lament"
"Warbird's Song"
"Orphan's Dream"
"Dealer's Choice"
"Bleeding Still"
"Broke The Key" 
"In The Lock"

SERPENTS OF SECRECY To Honor The Late REV. JIM FORRESTER With Halloween Release Of Ave Vindicta Album



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