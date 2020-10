2 окт 2020



Новый песни SERPENTS OF SECRECY



"Warbird's Song" и "The Cheat", новые песни группы SERPENTS OF SECRECY, в состав которой входят участники Sixty Watt Shaman, King Giant, Foghound, Borracho, доступны для прослушивания ниже. Они взяты из альбома Ave Vindicta, выход которого запланирован на 31 октября.



Трек-лист:



"Ave Vindicta"

"Heel Turn"

"The Cheat"

"Time Crushes All"

"Lament"

"Warbird's Song"

"Orphan's Dream"

"Dealer's Choice"

"Bleeding Still"

"Broke The Key"

"In The Lock"

Ave Vindicta by Serpents of Secrecy





+0 -1



просмотров: 158