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Superjoint

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8 окт 2020 : 		 Басист SUPERJOINT: «А я не знаю, мы уже всё или ещё нет»

28 фев 2018 : 		 Новое видео SUPERJOINT

20 фев 2018 : 		 Новое видео SUPERJOINT

15 май 2017 : 		 Видео с выступления PHILIP ANSELMO's SUPERJOINT

24 апр 2017 : 		 Видео с выступления SUPERJOINT

8 фев 2017 : 		 Видео полного выступления PHILIP ANSELMO's SUPERJOINT

18 ноя 2016 : 		 Новое видео SUPERJOINT

12 ноя 2016 : 		 Новый альбом SUPERJOINT доступен для прослушивания

3 ноя 2016 : 		 Новая песня SUPERJOINT

14 окт 2016 : 		 Новая песня SUPERJOINT

24 сен 2016 : 		 Новая песня SUPERJOINT

16 авг 2016 : 		 Новый альбом SUPERJOINT выйдет осенью

22 июн 2016 : 		 Название нового альбома SUPERJOINT

30 дек 2015 : 		 SUPERJOINT в студии

22 ноя 2015 : 		 Видео с выступления SUPERJOINT RITUAL

10 авг 2015 : 		 Концертное видео SUPERJOINT RITUAL

28 июн 2015 : 		 SUPERJOINT RITUAL впервые отыграли в Европе

24 июн 2015 : 		 SUPERJOINT RITUAL впервые отыграли в Европе

27 окт 2014 : 		 Видео с выступления SUPERJOINT RITUAL

12 сен 2014 : 		 Видео с репетиции SUPERJOINT RITUAL

20 авг 2014 : 		 SUPERJOINT RITUAL выступят на HOUSECORE HORROR FILM FESTIVAL
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|||| сегодня

Басист SUPERJOINT: «А я не знаю, мы уже всё или ещё нет»



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В рамках беседы с басистом SUPERJOINT Stephen'ом Taylor'ом у него спросили, проект жив или уже нет, на что он ответил:

«Думаю, что отклик на "Caught Up In The Gears Of Application" хуже, чем мы ожидали. И я не знаю, получилась ли пластинка настолько хорошей, как они ожидали, не знаю, что случилось и почему. Думаю, был смешанный приём, и мы не хотели продолжать работу над второй пластинкой. А потом Jimmy [Bower, гитарист SUPERJOINT] занялся EYEHATEGOD, появились ILLEGALS, а затем основали EN MINOR, где заняты почти те же люди. Но говорить о том, что мы закончили с этой группой, не буду, никогда не говори "никогда". Но мы ничего не обсуждали и не писали для этого проекта. Я правда и не знаю, жив пациент или нет, я не могу точно сказать, просто не представляю».

SUPERJOINT Bassist Doesn





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