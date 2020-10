сегодня



Басист SUPERJOINT : «А я не знаю, мы уже всё или ещё нет»



В рамках беседы с басистом SUPERJOINT Stephen'ом Taylor'ом у него спросили, проект жив или уже нет, на что он ответил:



«Думаю, что отклик на "Caught Up In The Gears Of Application" хуже, чем мы ожидали. И я не знаю, получилась ли пластинка настолько хорошей, как они ожидали, не знаю, что случилось и почему. Думаю, был смешанный приём, и мы не хотели продолжать работу над второй пластинкой. А потом Jimmy [Bower, гитарист SUPERJOINT] занялся EYEHATEGOD, появились ILLEGALS, а затем основали EN MINOR, где заняты почти те же люди. Но говорить о том, что мы закончили с этой группой, не буду, никогда не говори "никогда". Но мы ничего не обсуждали и не писали для этого проекта. Я правда и не знаю, жив пациент или нет, я не могу точно сказать, просто не представляю».













