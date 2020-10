сегодня



Новое видео GRAMMA VEDETTA



"Hang Up My Boots", новое видео группы GRAMMA VEDETTA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "A.C.I.D. Compliant".



Трек-лист:



"Hangup My Boots"

"Porthole"

"A Lucid Dream (Lockdown Blues)"

"Everything Is Terrible And The House Is On Fire (Dumb And Dumbest Theme Song)"







просмотров: 64