Новая песня INFERA BRUO



"Rites Of The Nameless", новая песня группы INFERA BRUO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Rites Of The Nameless", релиз которого намечен на 16 октября на Prosthetic Records.







