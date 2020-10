сегодня



Новое видео HAVOK



"Fear Campaign", новое видео группы HAVOK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "V", выпущенного 1 мая в следующих вариантах:



- White vinyl: 200x (Revolver Magazine USA)

- Transparent yellow & transparent blue splatter vinyl: 300x (Band exclusive in North America)

- Crystal clear and coke bottle swirl vinyl: 200x (CM Onlineshop USA)

- Sea glass vinyl: 300x (Indie Stores via CM USA)

- Clear vinyl: 300x (CM Distro / Webshop Europe)

- Light blue vinyl: 200x (EMP & Nuclear Blast in Europe)

- Neon yellow vinyl: 200x (Band exclusive in Europe)



Трек-лист:



"Post-Truth Era"

"Fear Campaign"

"Betrayed By Technology"

"Ritual Of The Mind"

"Interface With The Infinite"

"Dab Tsog"

"Phantom Force"

"Cosmetic Surgery"

"Panpsychism"

"Merchants Of Death"

"Don't Do It"







+1 -0



просмотров: 183