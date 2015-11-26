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Mexican Ape-Lord

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Новая песня MEXICAN APE-LORD



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"So Much Wasted Rope", новая песня группы MEXICAN APE-LORD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Survival Cannibalism, выход которого запланирован на девятое октября на Unable Records:

“Black Cloud”
“Situation”
“No Deliverance”
“So Much Wasted Rope”
“The Devil Does Divide Us”
“Stinkin’ Drunk on Blood”
“Dereliction”
“Mezzick and Drakelord”

MEXICAN APE-LORD Drops New Song вЂњSo Much Wasted RopeвЂќ; Survival Cannibalism Tracklisting Revealed



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