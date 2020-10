сегодня



Новая песня MEXICAN APE-LORD



"So Much Wasted Rope", новая песня группы MEXICAN APE-LORD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Survival Cannibalism, выход которого запланирован на девятое октября на Unable Records:



“Black Cloud”

“Situation”

“No Deliverance”

“So Much Wasted Rope”

“The Devil Does Divide Us”

“Stinkin’ Drunk on Blood”

“Dereliction”

“Mezzick and Drakelord”







