7 окт 2020 : Новая песня YSGAROTH



7 окт 2020



Новая песня YSGAROTH



"Sacred", новая песня группы YSGAROTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Storm Over a Black Sea:



“Rain”

“Nam Gloria Satanas” (feat. Jessie Grace of Kosm)

“Sacred”

“Altar Of Scars”

“Forward Unto Death” (feat. Jessie Grace of Kosm)

“Deluge” (feat. Erik Leonhard of Kosm)







