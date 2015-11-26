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7 окт 2020
Новая песня YSGAROTH
"Sacred", новая песня группы YSGAROTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Storm Over a Black Sea:
“Rain”
“Nam Gloria Satanas” (feat. Jessie Grace of Kosm)
“Sacred”
“Altar Of Scars”
“Forward Unto Death” (feat. Jessie Grace of Kosm)
“Deluge” (feat. Erik Leonhard of Kosm)
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