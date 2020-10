7 окт 2020



Видео с текстом от THE NOCTURNAL AFFAIR



THE NOCTURNAL AFFAIR опубликовали официальное видео с текстом на песню “Beyond The Wall of Sleep”, которая будет включена в дебютную работу, выходящую в следующем году. Продюсером материала был John Moyer (Disturbed), а за сведение и мастеринг отвечал Logan Mader (Machine Head, Once Human).







+0 -1



просмотров: 108