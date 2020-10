7 окт 2020



Новая песня THE MYOPIA CONDITION



"AfterLife", новая песня группы THE MYOPIA CONDITION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Event Horizon, выход которого запланирован на октябрь:



“Event Horizon”

“Separation From Classification”

“Brainwashed”

“AfterLife”

“Walk Me Home”

“Song 9000”

“Empty Room”

“Rotting Soul”

“Fighting Fables”







