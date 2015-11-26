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The Myopia Condition

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|||| 7 окт 2020

Новая песня THE MYOPIA CONDITION



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"AfterLife", новая песня группы THE MYOPIA CONDITION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Event Horizon, выход которого запланирован на октябрь:

“Event Horizon”
“Separation From Classification”
“Brainwashed”
“AfterLife”
“Walk Me Home”
“Song 9000”
“Empty Room”
“Rotting Soul”
“Fighting Fables”

THE MYOPIA CONDITION Streaming вЂњAfterLifeвЂќ Single



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