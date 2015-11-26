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7 окт 2020
Новая песня THE MYOPIA CONDITION
"AfterLife", новая песня группы THE MYOPIA CONDITION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Event Horizon, выход которого запланирован на октябрь:
“Event Horizon”
“Separation From Classification”
“Brainwashed”
“AfterLife”
“Walk Me Home”
“Song 9000”
“Empty Room”
“Rotting Soul”
“Fighting Fables”
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