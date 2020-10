сегодня



DARKNESS записали кавер-версию SKID ROW



27 ноября на CD и виниле группа DARKNESS выпустит новый релиз, в который войдет несколько новых песен, ряд концертных номеров и кавер-версия классического хита SKID ROW:



"Every Time You Curse Me"

"Dawn Of The Dumb"

"Over And Out"

"Slave To The Grind" (Skid Row Cover)

"Tinkerbell Must Die" (Live In Osaka, Japan)

"Armageddon"

"Faded Pictures" (Unplugged)







+0 -0



просмотров: 150