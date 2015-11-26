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Музыканты SINISTER, TRIBAL SCREAM и TESTAMENT в ITSELF



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Ricardo Falcon, бывший гитарист/басист SINNISTER и бывший сессионный гитарист BELPHEGOR решил восстановить свой старый проект itSELF, который был основан в Бразилии в 2005 и поставлен на паузу в 2014 году. В его состав входят Steve Di Giorgio (Sadus, Death, Testament) на басу, Carsten Altena (The Monolith Deathcult, Sinister) заведует семплами и оркестровками и Falcon играет на гитаре. Terrance Hobbs (Suffocation) записал гостевые партии для альбома.

Former SINISTER Guitarist RICARDO FALCON Relaunches ITSELF With Members Of TRIBAL SCREAM And TESTAMENT



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