15 окт 2020 : Новая песня FIRE FOLLOWS



Новая песня FIRE FOLLOWS



"Black and White", новая песня группы FIRE FOLLOWS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Glass Grenade, выход которого запланирован на начало следующего года на The Label Goup/INgrooves.







