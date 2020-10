Альбомы MORTICIA будут переизданы

, Acoustic Adult Oriented Alternative Ambient Angry Art Atmospheric Avantgarde Battle Black Blues Brutal Christian Classic Country Cyber Dark Death Doom Drone Electro Epic Ethereal Ethno Extreme Fantasy Folk Funk Fusion Future Glam Gore Gothic Grind Grunge Hard Heavy Horror Indie Industrial Instrumental J Jazz Math Medieval Melodic Metal Modern Neo Neoclassic New Noise Nu Pagan Pop Post Power Progressive Psychedelic Punk Rap Ritual Rock Ska Sludge Space Speed Stoner Symphonic Synth Technical Thrash Trip Viking

Morticia

?

-

-





15 2020 : MORTICIA





MORTICIA



Heaven And Hell Records MORTICIA 500 .



- Mortal Fear:



Mortal Fear

Tell Tale Heart

The Devils Road

Im Your Trash (Throw Me Away)

Darksider

Deadlier Than The Male

And Now The Screaming Starts

Christian Vices

Graverocker

Zombie Love (bonus track)

You Scare Me To Death (bonus track)



- D.O.A.:



Cabaret Of Death

Voyeur

Lovely Shadows

Pennies Upon My Eyes

Rotting Corpse

Black Market Body Parts

Burn Witch Burn

D.O.A.



- 13 Nightmares:



Mausoleum/Toccata And Fugue

Fatal Attraction

The Black Carriage

Darksider

Chemical Cocktail

Crimson Tears

86 For Life

Bela Lugosis Dead

Lady Nightmare

Exposure To Sunlight

The Blood Club

Victims

Bloody Gore Baby

Lady Nightmare (Paisley Park version)







