Сборник лучшего от HEAVY PETTIN’



HEAVY PETTIN’ двадцать седьмого ноября на Burnt Out Wreckords/Cherry Red выпустят сборник лучших треков, в который вошли 14 композиций из трёх переизданных в ноябре 2019 года альбомов.



Трек-лист:



"In And Out Of Love"

"Sole Survivor"

"Born To Burn"

"Northwinds"

"Love Times Love"

"Lonely People"

"Devil In Her Eyes"

"Two Hearts"

"China Boy"

"Don’t Call It Love"

"Rock Me"

"Throw A Party"

"Rock Ain’t Dead"

"Hell Is Beautiful"





