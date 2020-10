Новое видео VOODOO SIX

сегодня



"Liar And Thief", новое видео группы VOODOO SIX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Simulation Game, выход которого состоялся в марте этого года.



Трек-лист:



“The Traveller”

“Gone Forever”

“Liar And A Thief”

“Inherit My Shadow”

“Last To Know”

“Lost”

“Never Beyond Repair”

“Brake”

“Control”

“One Of Us”







