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Новая книга о Дженис Джоплин выйдет весной



Genesis Publications в марте выпустят новый личный декоративный памятный альбом Дженис Джоплин "Janis Joplin: Days & Summers - Scrapbook 1966-68".



От самых ранних интимных блюзовых концертов певицы в местных кофейнях до её первых выступлений с BIG BROTHER AND THE HOLDING COMPANY и ставшего прорывом выступления в рамках Monterey Pop Festival 1967 история Дженис необычайно захватывающе и примечательна. В течение всего этого времени она собирала плакаты, сувениры, вырезки из прессы, фотографии и пластинки и снабжала их своими комментариями.



Помимо этого здесь представлены ранее не публиковавшиеся материалы из её личного архива, в том числе письма, которые она написала домой своей семье, и предшествующий им альбом из старших классов средней школы —1956–59 гг. В совокупности они предлагают совершенно новый взгляд на девушку из Порт-Артура, которая превратилась в богиню рока, зажигающую мир своим талантом.











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