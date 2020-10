сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома MISANTHROPIA



Нидерландский симфоблэк металл коллектив MISANTHROPIA представил обложку и трек-лист нового альбома "Convoy Of Sickness", выход которого намечен на четвертое декабря на Massacre Records:



"Convoy Of Sickness"

"Silent War"

"Pathological Desire To Kill"

"Nicodemus Narcissus"

"Sorrow Made Flesh"

"Aan De Herwijnse Zijde"

"The Unburied"

"The Eagle And The Hare"

"Roze Balletten"

"Through The Eye Of The Needle"







