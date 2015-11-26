Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...» 318
*Новая песня DARK TRANQUILLITY 60
*Умер Эдди Ван Хален 42
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!» 31
*CARMINE APPICE: METALLICA и стала тем, кто создал тяжёлую му... 31
[= ||| все новости группы



*

Six Degrees

*
| - |

|||| 20 окт 2020

Новая песня SIX DEGREES



*
zoom
*
* *
"Restart/Erase", новая песня группы SIX DEGREES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома No One Is Innocent, выход которого запланирован на 27 ноября на Rockshots Records:

"Restart/Erase"
"Malaka’s Multiple Choice Answer"
"Imperfect"
"May, 10"
"The Unexpectable"
"Stuck In The Middle"
"Night Is Over"
"Silent Glance"
"Stillness"
"None Of Us"
"The Power Of Love" (Konka Version)

SIX DEGREES Unveil New Single "Restart/Erase"



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 116

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом