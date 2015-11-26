Новая песня SIX DEGREES

"Restart/Erase", новая песня группы SIX DEGREES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома No One Is Innocent, выход которого запланирован на 27 ноября на Rockshots Records:
"Restart/Erase"
"Malaka’s Multiple Choice Answer"
"Imperfect"
"May, 10"
"The Unexpectable"
"Stuck In The Middle"
"Night Is Over"
"Silent Glance"
"Stillness"
"None Of Us"
"The Power Of Love" (Konka Version)
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