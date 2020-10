20 окт 2020



Новая песня SIX DEGREES



"Restart/Erase", новая песня группы SIX DEGREES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома No One Is Innocent, выход которого запланирован на 27 ноября на Rockshots Records:



"Restart/Erase"

"Malaka’s Multiple Choice Answer"

"Imperfect"

"May, 10"

"The Unexpectable"

"Stuck In The Middle"

"Night Is Over"

"Silent Glance"

"Stillness"

"None Of Us"

"The Power Of Love" (Konka Version)







