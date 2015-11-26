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Nitesoil

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|||| 20 окт 2020

JESSICA PIMENTAL в новом треке NITESOIL



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"Odio", новая песня группы NITESOIL, в состав которой входят Frank Godla (Meek Is Murder, Enabler) & Nick Emde (Contracult Collective, White Widows Pact), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Abusement Park", выход которого запланирован на шестое ноября.

Трек-лист:

"Odio" Featuring Jessica Pimentel (Brujeria/Orange Is The New Black)
"The Extinction Gene" Featuring Dave Davidson (Revocation)
"Burn Me Down" Featuring Aaron Heinold (Hivesmasher)
"The Abusement Park" Featuring Trevor Strnad (The Black Dahlia Murder)
"Mother of Lust" Featuring Gost (GOST)
"D.S.I.T.S." Featuring Doug Moore (Pyyrhon)

NITESOIL Streaming New Track вЂњOdioвЂќ Feat. JESSICA PIMENTAL; Audio



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


20 окт 2020, 22:06		Ничо так латин милфа )
Но вокал на любителя у нее - не очень приятный металкоровый ор.


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