Новое видео TAU CROSS



"Burn With Me", новое видео группы TAU CROSS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Messengers Of Deception", релиз которого намечен на четвертое декабря на Heretical Music/Easy Action Records:



"Yaldabaoth"

"Hollow Earth"

"Burn With Me"

"Black Cadillac"

"Violence Of The Lord"

"Messengers Of Deception"

"Babylonian Death Cult"

"Drowning The God"

"Three Tides"

"Sorrow Draws The Plough" https://taucross.bandcamp.com/







просмотров: 225