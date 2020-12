сегодня



Гитаристка EVANESCENCEи ALEN BRENTINI в SOMETHING ON 11



"Soul Suffer Payment", новое видео группы SOMETHING ON 11, в состав которой входят гитаристка EVANESCENCE Jen Majura и гитарист Alen Brentini, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выпущенного в ноябре.



















+0 -0



просмотров: 198