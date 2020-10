Новое видео COUNTING HOURS

сегодня



"To Exit All False", новое видео группы COUNTING HOURS, основанной Jarno Salomaa (Shape Of Despair, ex-Rapture), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "The Will", выпущенного на The Vinyl Division на чёрном и красном виниле и диджипаке.



Трек-лист:



"The Will"

"Profound"

"Atonement"

"To Exit All False"

"Saviour"

"Blank Sunrise"

"Buried In The White"

"Our Triumph"

"Among The Pines We'll Die"







