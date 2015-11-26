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Counting Hours

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Страна
FinlandФинляндия
Стиль
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Новое видео COUNTING HOURS



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"To Exit All False", новое видео группы COUNTING HOURS, основанной Jarno Salomaa (Shape Of Despair, ex-Rapture), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "The Will", выпущенного на The Vinyl Division на чёрном и красном виниле и диджипаке.

Трек-лист:

"The Will"
"Profound"
"Atonement"
"To Exit All False"
"Saviour"
"Blank Sunrise"
"Buried In The White"
"Our Triumph"
"Among The Pines We'll Die"

COUNTING HOURS Release New Video For



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