Новое видео COUNTING HOURS

"To Exit All False", новое видео группы COUNTING HOURS, основанной Jarno Salomaa (Shape Of Despair, ex-Rapture), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "The Will", выпущенного на The Vinyl Division на чёрном и красном виниле и диджипаке.
Трек-лист:
"The Will"
"Profound"
"Atonement"
"To Exit All False"
"Saviour"
"Blank Sunrise"
"Buried In The White"
"Our Triumph"
"Among The Pines We'll Die"
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