Новое видео RAHWAY



"Stone", новое видео группы RAHWAY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из недавно выпущенного ЕР "Slum Lords Of New Jersey".



Трек-лист:



"Acetylene"

"Stone"

"Only The Strong"

"Sugar"

"Jet"







