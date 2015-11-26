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Музыканты JUDAS PRIEST, MEGADETH, TROUBLE, KING'S X на новом альбоме TOURNIQUET
TOURNIQUET выпустили новую работу, получившую название "The Slow Cosmic Voyage To Wisdom", в записи которой в качестве особых гостей принимали участие Chris Poland (OHM, ex-Megadeth), Eric Wagner (The Skull, ex-Trouble), Tim "Ripper" Owens (ex-Judas Priest), Bruce Franklin (Trouble), Doug Pinnick (King’s X). За оформление отвечал Derek Sheyer, а трек-лист выглядит следующим образом:
"Electric Funeral"
"Memento Mori"
"Lions"
"Going, Going…Gone"
"Gethsemane"
"No Soul"
"In Death We Rise"
"Officium Defunctorum"
"Lord of This World"
"Mission to MACS J1149+2223 Lensed Star 1"
I - Navigating The Distant Spiral Galaxy Cluster
II - The Nothingness Of The Primordial Black Holes
III - Arrival: 9 Billion Light-Years From Earth
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