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Tourniquet

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1 дек 2020 : 		 Музыканты JUDAS PRIEST, MEGADETH, TROUBLE, KING'S X на новом альбоме TOURNIQUET

27 сен 2018 : 		 Видео с текстом от TOURNIQUET

3 апр 2018 : 		 Бывший вокалист TOURNIQUET возвращается с новым диском

2 сен 2016 : 		 Новый альбом TOURNIQUET выйдет в 2017

13 янв 2015 : 		 Новое видео TOURNIQUET

25 окт 2013 : 		 Dug Pinnick на новом альбоме TOURNIQUET

14 окт 2013 : 		 Phil Keaggy на новом альбоме TOURNIQUET

26 фев 2013 : 		 Новый альбом TOURNIQUET выйдет в марте

27 июл 2012 : 		 Новый песни TOURNIQUET

14 июн 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN, PAT TRAVERS, KARL SANDERS в гостях на новом альбоме TOURNIQUET

24 май 2012 : 		 TOURNIQUET планируют выпустить новый альбом этим летом

20 сен 2002 : 		 Ушел гитарист из TOURNIQUET
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Музыканты JUDAS PRIEST, MEGADETH, TROUBLE, KING'S X на новом альбоме TOURNIQUET



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TOURNIQUET выпустили новую работу, получившую название "The Slow Cosmic Voyage To Wisdom", в записи которой в качестве особых гостей принимали участие Chris Poland (OHM, ex-Megadeth), Eric Wagner (The Skull, ex-Trouble), Tim "Ripper" Owens (ex-Judas Priest), Bruce Franklin (Trouble), Doug Pinnick (King’s X). За оформление отвечал Derek Sheyer, а трек-лист выглядит следующим образом:

"Electric Funeral"
"Memento Mori"
"Lions"
"Going, Going…Gone"
"Gethsemane"
"No Soul"
"In Death We Rise"
"Officium Defunctorum"
"Lord of This World"
"Mission to MACS J1149+2223 Lensed Star 1"
I - Navigating The Distant Spiral Galaxy Cluster
II - The Nothingness Of The Primordial Black Holes
III - Arrival: 9 Billion Light-Years From Earth

TOURNIQUET - New Release Features Present/Former Members Of JUDAS PRIEST, MEGADETH, TROUBLE, KING'S X



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