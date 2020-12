сегодня



Музыканты JUDAS PRIEST, MEGADETH, TROUBLE, KING'S X на новом альбоме TOURNIQUET



TOURNIQUET выпустили новую работу, получившую название "The Slow Cosmic Voyage To Wisdom", в записи которой в качестве особых гостей принимали участие Chris Poland (OHM, ex-Megadeth), Eric Wagner (The Skull, ex-Trouble), Tim "Ripper" Owens (ex-Judas Priest), Bruce Franklin (Trouble), Doug Pinnick (King’s X). За оформление отвечал Derek Sheyer, а трек-лист выглядит следующим образом:



"Electric Funeral"

"Memento Mori"

"Lions"

"Going, Going…Gone"

"Gethsemane"

"No Soul"

"In Death We Rise"

"Officium Defunctorum"

"Lord of This World"

"Mission to MACS J1149+2223 Lensed Star 1"

I - Navigating The Distant Spiral Galaxy Cluster

II - The Nothingness Of The Primordial Black Holes

III - Arrival: 9 Billion Light-Years From Earth







