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Shattered Hourglass

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|||| 30 окт 2020

Юное дарование на дебютном альбоме SHATTERED HOURGLASS



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Австралийский металл-квартет SHATTERED HOURGLASS, в состав которого входит 12-летний гитарист и композитор Raiden Macintyre, 8 декабря на всех цифровых платформах выпустит дебютный альбом "Timekeeper".

Трек-лист:

“Herd Of Sheeple”
“Timekeeper”
“Brainwasher”
“Shattered Hourglass”
“Vox Populi”
“Jaw Of Flames”
“Ascension”
“The Candle Burns Both Ends”
“Androctonus”
“Lost In Lies”

Сингл на трек “Timekeeper” доступен ниже.

SHATTERED HOURGLASS Feat. 12-Year-Old Guitar Prodigy Announce Timekeeper Album; Single Streaming



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