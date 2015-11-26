Юное дарование на дебютном альбоме SHATTERED HOURGLASS
Австралийский металл-квартет SHATTERED HOURGLASS, в состав которого входит 12-летний гитарист и композитор Raiden Macintyre, 8 декабря на всех цифровых платформах выпустит дебютный альбом "Timekeeper".
Трек-лист:
“Herd Of Sheeple”
“Timekeeper”
“Brainwasher”
“Shattered Hourglass”
“Vox Populi”
“Jaw Of Flames”
“Ascension”
“The Candle Burns Both Ends”
“Androctonus”
“Lost In Lies”
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