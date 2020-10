30 окт 2020



Юное дарование на дебютном альбоме SHATTERED HOURGLASS



Австралийский металл-квартет SHATTERED HOURGLASS, в состав которого входит 12-летний гитарист и композитор Raiden Macintyre, 8 декабря на всех цифровых платформах выпустит дебютный альбом "Timekeeper".



Трек-лист:



“Herd Of Sheeple”

“Timekeeper”

“Brainwasher”

“Shattered Hourglass”

“Vox Populi”

“Jaw Of Flames”

“Ascension”

“The Candle Burns Both Ends”

“Androctonus”

“Lost In Lies”



Сингл на трек “Timekeeper” доступен ниже.







