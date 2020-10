30 окт 2020



Видео от JOHNNY NOCASH AND THE CELTIC OUTLAWS



Канадская группа JOHNNY NOCASH AND THE CELTIC OUTLAWS опубликовала видео на свой сингл "Burned Alive". Музыкально трек представляет собой тяжёлый хард-рок с вестерн-элементами.







