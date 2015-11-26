Фраза, имя группы
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все новости группы
Shiraz Lane
Финляндия
Glam Rock
-
Facebook:
https://www.facebook.com/ShirazLane
28 окт 2020
:
Новое видео SHIRAZ LANE
15 авг 2018
:
Новое видео SHIRAZ LANE
16 фев 2018
:
Новая песня SHIRAZ LANE
12 янв 2018
:
Новое видео SHIRAZ LANE
13 дек 2017
:
Новая песня SHIRAZ LANE
12 окт 2017
:
Новое видео SHIRAZ LANE
16 дек 2016
:
Видео с текстом от SHIRAZ LANE
31 авг 2016
:
Новое видео SHIRAZ LANE
11 апр 2016
:
Новое видео SHIRAZ LANE
25 мар 2016
:
Новая песня SHIRAZ LANE
10 мар 2016
:
EPK от SHIRAZ LANE
1 мар 2016
:
Новая песня SHIRAZ LANE
5 фев 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома SHIRAZ LANE
10 сен 2015
:
Дебютный альбом SHIRAZ LANE выйдет весно
сегодня
Новое видео
SHIRAZ LANE
"Broken Into Pieces", новое видео группы SHIRAZ LANE, доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).