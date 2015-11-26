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Shiraz Lane

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28 окт 2020 : 		 Новое видео SHIRAZ LANE

15 авг 2018 : 		 Новое видео SHIRAZ LANE

16 фев 2018 : 		 Новая песня SHIRAZ LANE

12 янв 2018 : 		 Новое видео SHIRAZ LANE

13 дек 2017 : 		 Новая песня SHIRAZ LANE

12 окт 2017 : 		 Новое видео SHIRAZ LANE

16 дек 2016 : 		 Видео с текстом от SHIRAZ LANE

31 авг 2016 : 		 Новое видео SHIRAZ LANE

11 апр 2016 : 		 Новое видео SHIRAZ LANE

25 мар 2016 : 		 Новая песня SHIRAZ LANE

10 мар 2016 : 		 EPK от SHIRAZ LANE

1 мар 2016 : 		 Новая песня SHIRAZ LANE

5 фев 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SHIRAZ LANE

10 сен 2015 : 		 Дебютный альбом SHIRAZ LANE выйдет весно
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|||| сегодня

Новое видео SHIRAZ LANE



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"Broken Into Pieces", новое видео группы SHIRAZ LANE, доступно для просмотра ниже.

Exclusive: SHIRAZ LANE Release Official Video For New Single



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