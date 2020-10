сегодня



THE BRONX CASKET CO . выпустят бокс-сет



Проект басиста OVERKILL D.D. Verni THE BRONX CASKET CO. 13 ноября выпустит пятидисковый бокс-сет "The Complete Collection", который будет содержать четыре студийных альбома и ранее не выпускавшийся бонусный материал.



В бокс-сет войдут:



* One (1) THE BRONX CASKET CO. "The Complete Collection" CD box set



* One (1) THE BRONX CASKET CO. "The Complete Collection" t-shirt



* One (1) THE BRONX CASKET CO. coffin patch



* One (1) THE BRONX CASKET CO. signed and personalized death certificate



* One (1) THE BRONX CASKET CO. coffin stress toy





Трек-лист "The Complete Collection":



CD 1



01. Who Lives Forever



02. Change the World



03. Mercy Ltd.



04. No Miracles



05. La Triste Verita



06. Vampire War



07. I Am God Here



08. Savior



09. Alone (Chanson Pour Les Immortels)



10. Jump in the Fire



11. The Bad Guy



CD 2



01. Jesus Doesn't Live Here Anymore



02. The Other Me



03. Sewing The Dead



04. BCC / Sweet Home Transylvania



05. Black Valentine



06. Killing Mary Jane



07. Dead... For The Moment



08. Blue Collar Horror



09. Creeperia



CD 3



01. Little Dead Girl



02. Everything I Got



03. Dream Of Angels



04. Sherimoon



05. Bleed With Me



06. Motorcrypt



07. Let My People Go



08. Free Bird



09. In My Skin



10. Can't Stop The Rain



11. Mortician's Lullaby



12. Live For Death



CD 4



01. Antihero



02. Bonesaw



03. You Look Like Hell



04. Sally



05. I Never Loved You Anyway



06. Holy Mother



07. I Am No One



08. Memphis Scarecrow



09. Selling My Soul



10. Death On Two Legs



11. Let Me Be Your Nightmare



12. NYC (Devils Playground)



13. Alive!



14. My Way



CD 5



01. Sabatage-d (Sabbath mash-up)



02. Free Bird (alt mix)



03. Sherimoon (remix)



04. Ghouls Night Out (unreleased)



05. Vampire War (demo)



06. No Miracles (demo)



07. Don't Pray For Me (demo)











+0 -0



просмотров: 189