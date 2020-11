все новости группы







21 ноя 2020 : Новая песня TRANSILVANIA



21 ноя 2020



Новая песня TRANSILVANIA



"Hekateion", новая песня группы TRANSILVANIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Of Sleep And Death, выход которого запланирован на первое января:



"Opus Morbi"

"Hekateion"

"Of Sleep And Death"

"Lycanthropic Chant"

"Vault Of Evening"

"Heart Harvest"

"Mortpetten"

"Underneath Dying Stars"







