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21 ноя 2020
Новая песня TRANSILVANIA
"Hekateion", новая песня группы TRANSILVANIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Of Sleep And Death, выход которого запланирован на первое января:
"Opus Morbi"
"Hekateion"
"Of Sleep And Death"
"Lycanthropic Chant"
"Vault Of Evening"
"Heart Harvest"
"Mortpetten"
"Underneath Dying Stars"
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