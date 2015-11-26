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Transilvania

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|||| 21 ноя 2020

Новая песня TRANSILVANIA



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"Hekateion", новая песня группы TRANSILVANIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Of Sleep And Death, выход которого запланирован на первое января:

"Opus Morbi"
"Hekateion"
"Of Sleep And Death"
"Lycanthropic Chant"
"Vault Of Evening"
"Heart Harvest"
"Mortpetten"
"Underneath Dying Stars"

Austria's TRANSILVANIA Stream New Song "Hekateion", Of Sleep And Death Album Detailed



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