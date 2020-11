21 ноя 2020



Гитаристы SEPULTURA и MINISTRY в новых клипах NO LIFE ON EARTH



Карантинная группа NO LIFE ON EARTH, в состав которой входят Alan Wallace (Eminence), Jay Arriaga (Scattered Storm), PJ (Jota Quest) joined и Andre Acosta (Hereafter The Wave) записал EP Into Fire We Burn. В каждом треке этого релиза принимали участие гостевые музыканты. За оформление отвечал Marco Pimentel, а трек-лист выглядит следующим образом:



"Into Fire We Burn" – (featuring Hector Camarena of Hereafter The Wave)

"The Gravity" – (featuring Andreas Kisser of Sepultura)

"Nothing Is Real" – (featuring Cesar Soto of Ministry)

"Time Is Blind" – (featuring Tue Madsen of Antfarm Studios)



Видео на "The Gravity" и "Nothing Is Real" доступно ниже.







+0 -1



просмотров: 610