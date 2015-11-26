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30 окт 2020
Новое видео ANTIPOPE
"Red Goddess", новое видео группы ANTIPOPE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Apostle Of Infinite Joy", выпущенного в этом году.
Трек-лист:
"Harbinger Of Dawn"
"Natural Born Heretic"
"Intoxicating Darkness"
"Apostle Of Infinite Joy"
"Red Goddess"
"Venereal Ritual For Dispersion And Reintegration Of The Soul"
"Serpent Of Old"
"0=2"
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