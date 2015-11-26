Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист RATT прокомментировал слова вокалиста LINKIN PARK о... 319
*Новое видео AC/DC 82
*Вокалистка SKUNK ANANSIE: «С приходом Трампа и Брекзитом рас... 58
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!» 53
*ICED EARTH переиздают дебют 32
[= ||| все новости группы



*

Antipope

*
| - |

|||| 30 окт 2020

Новое видео ANTIPOPE



*
zoom
*
* *
"Red Goddess", новое видео группы ANTIPOPE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Apostle Of Infinite Joy", выпущенного в этом году.

Трек-лист:

"Harbinger Of Dawn"
"Natural Born Heretic"
"Intoxicating Darkness"
"Apostle Of Infinite Joy"
"Red Goddess"
"Venereal Ritual For Dispersion And Reintegration Of The Soul"
"Serpent Of Old"
"0=2"

Finland's ANTIPOPE Unveils



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 256

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом