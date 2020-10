30 окт 2020



Новое видео ANTIPOPE



"Red Goddess", новое видео группы ANTIPOPE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Apostle Of Infinite Joy", выпущенного в этом году.



Трек-лист:



"Harbinger Of Dawn"

"Natural Born Heretic"

"Intoxicating Darkness"

"Apostle Of Infinite Joy"

"Red Goddess"

"Venereal Ritual For Dispersion And Reintegration Of The Soul"

"Serpent Of Old"

"0=2"







