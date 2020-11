сегодня



Новое видео CRUEL JUNO



"I Used To Love Medusa", специальный трек, написанный в сотрудничестве между гитаристом Jasio Kulakowski (Kobra And The Lotus, Shadowblade), и основателем Cruel Juno Lowell'ом Parker'ом, доступен ниже. За сведение материала отвечал Kulakowski, мастеринг проводил Svante Forsbäck в Chartmakers Mastering, Finland.







