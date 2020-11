2 ноя 2020



Сингл от MAGOTH



Группа MAGOTH объявила о том, что новый альбом, получивший название "Invictus", будет выпущен на лейбле Ferocious Records 27 ноября. Сингл "Ikaros" доступен для ознакомления ниже.



Трек-лист:



"The Reckoning"

"Entering The Cavern Of Grief"

"Possessed By Anxiety"

"Ikaros"

"Cain"

"Ascension"

"The False King"

"Invictus"

"Resurrection Of A Deceived God"







