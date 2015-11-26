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2 ноя 2020
Сингл от MAGOTH
Группа MAGOTH объявила о том, что новый альбом, получивший название "Invictus", будет выпущен на лейбле Ferocious Records 27 ноября. Сингл "Ikaros" доступен для ознакомления ниже.
Трек-лист:
"The Reckoning"
"Entering The Cavern Of Grief"
"Possessed By Anxiety"
"Ikaros"
"Cain"
"Ascension"
"The False King"
"Invictus"
"Resurrection Of A Deceived God"
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