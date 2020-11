2 ноя 2020



Видео с текстом от BONEYARD



"Fates Warning", новое видео с текстом группы BONEYARD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из недавно выпущенного альбома "Oathbreaker".



Трек-лист:



"Fates Warning"

"Gone"

"Evil Ways"

"Smoke The Sky"

"Oathbreaker"

"Rat Race"

"Monster"

"Born Again"

"Hope"

"Tune Attack"

"Catch Me If You Can"







+0 -1



просмотров: 336