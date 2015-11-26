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Scattered Hamlet

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|||| 4 ноя 2020

Новое видео SCATTERED HAMLET



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"Black Flag (I Like It)", новое видео группы SCATTERED HAMLET, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Wishing Well", выходящего 20 ноября.

Трек-лист:

"Black Flag (I Like It)"
"Wishing Well"
"I'm Alright"
"Legends Don't Die"
"Friends" (2020 Anniversary)
"Stay Hungry" (Twisted Sister Cover)

SCATTERED HAMLET Release "Black Flag (I Like It)" Video



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