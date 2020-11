все новости группы







Scattered Hamlet

?

-

-





4 ноя 2020 : Новое видео SCATTERED HAMLET



4 ноя 2020



Новое видео SCATTERED HAMLET



"Black Flag (I Like It)", новое видео группы SCATTERED HAMLET, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Wishing Well", выходящего 20 ноября.



Трек-лист:



"Black Flag (I Like It)"

"Wishing Well"

"I'm Alright"

"Legends Don't Die"

"Friends" (2020 Anniversary)

"Stay Hungry" (Twisted Sister Cover)







+0 -1



просмотров: 244