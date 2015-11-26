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4 ноя 2020
Новое видео SCATTERED HAMLET
"Black Flag (I Like It)", новое видео группы SCATTERED HAMLET, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Wishing Well", выходящего 20 ноября.
Трек-лист:
"Black Flag (I Like It)"
"Wishing Well"
"I'm Alright"
"Legends Don't Die"
"Friends" (2020 Anniversary)
"Stay Hungry" (Twisted Sister Cover)
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