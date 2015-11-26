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TŴR

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4 ноя 2020 : 		 Новая песня TŴR
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|||| 4 ноя 2020

Новая песня TŴR



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"“Black Tower", новая песня костариканской дэт металл группы TŴR, доступна для прослушивания ниже. Тема композиции основана на игре “Zeruda no densetsu: Fushigi no ki no mi - Jikû no shô”, а в качестве гостей в записи трека принимали участие Kevin Talley​ (​Dying Fetus​, ​Six Feet Under​, ​Chimaira​, D​ecrepit Birth​, ​Misery Index​)​ и Federico Valerín из ​Prockq​.

TЕґR Release Debut Single



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