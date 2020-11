все новости группы







Facebook: https://www.facebook.com/twrtheband/





4 ноя 2020 : Новая песня TŴR



4 ноя 2020



Новая песня TŴR



"“Black Tower", новая песня костариканской дэт металл группы TŴR, доступна для прослушивания ниже. Тема композиции основана на игре “Zeruda no densetsu: Fushigi no ki no mi - Jikû no shô”, а в качестве гостей в записи трека принимали участие Kevin Talley​ (​Dying Fetus​, ​Six Feet Under​, ​Chimaira​, D​ecrepit Birth​, ​Misery Index​)​ и Federico Valerín из ​Prockq​.







