Новая песня TŴR

"“Black Tower", новая песня костариканской дэт металл группы TŴR, доступна для прослушивания ниже. Тема композиции основана на игре “Zeruda no densetsu: Fushigi no ki no mi - Jikû no shô”, а в качестве гостей в записи трека принимали участие Kevin Talley (Dying Fetus, Six Feet Under, Chimaira, Decrepit Birth, Misery Index) и Federico Valerín из Prockq.
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