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Hate Eternal

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8 ноя 2020 : 		 Инструменталки от HATE ETERNAL

11 сен 2019 : 		 Обучающее видео от HATE ETERNAL

4 окт 2018 : 		 Новая песня HATE ETERNAL

8 сен 2018 : 		 Новая песня HATE ETERNAL

15 авг 2018 : 		 Новая песня HATE ETERNAL

24 окт 2015 : 		 Бывший ударник OBSCURA поедет в тур с HATE ETERNAL

11 авг 2015 : 		 Новый альбом HATE ETERNAL доступен для прослушивания

4 авг 2015 : 		 Новая песня HATE ETERNAL

17 июл 2015 : 		 Новая песня HATE ETERNAL

24 июн 2015 : 		 Новая песня HATE ETERNAL

4 июн 2015 : 		 Новая песня HATE ETERNAL

29 май 2015 : 		 Новый альбом HATE ETERNAL выйдет в августе

7 янв 2015 : 		 HATE ETERNAL завершают сведение

31 окт 2014 : 		 HATE ETERNAL нашли барабанщика

16 окт 2014 : 		 HATE ETERNAL на SEASON OF MIST

20 дек 2013 : 		 Видео с текстом от басиста HATE ETERNAL

28 ноя 2013 : 		 Новая песня басиста HATE ETERNAL

15 ноя 2013 : 		 Басист HATE ETERNAL приготовил рождественский подарок

20 окт 2013 : 		 HATE ETERNAL расстались с барабанщиком

15 июл 2011 : 		 Новое видео HATE ETERNAL

7 май 2011 : 		 Новый альбом HATE ETERNAL доступен для прослушивания

4 май 2011 : 		 Новая песня HATE ETERNAL

16 мар 2011 : 		 Детали нового альбома HATE ETERNAL

9 ноя 2010 : 		 HATE ETERNAL начали запись нового альбома

30 авг 2010 : 		 Видео с выступления HATE ETERNAL

9 янв 2008 : 		 HATE ETERNAL: обложка нового альбома
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Инструменталки от HATE ETERNAL



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HATE ETERNAL опубликовали инструментальную версию альбома "Upon Desolate Sands".

Erik Rutan сказал:

«Сколько себя помню, всегда хотел выпустить инструментальную версию нашего альбома, что позволит иначе взглянуть на наше творчество. И в честь двухлетия с момента выхода нашего альбома момент настал. Он назван просто — "Upon Desolate Sands - The Instrumentals", мастеринг проводил Alan Douches в West Side Music, а сам альбом доступен только на нашей Bandcamp-странице. Надеемся, что вам всё придётся по душе».

HATE ETERNAL Releases Instrumental Version Of





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