Инструменталки от HATE ETERNAL

HATE ETERNAL опубликовали инструментальную версию альбома "Upon Desolate Sands".
Erik Rutan сказал:
«Сколько себя помню, всегда хотел выпустить инструментальную версию нашего альбома, что позволит иначе взглянуть на наше творчество. И в честь двухлетия с момента выхода нашего альбома момент настал. Он назван просто — "Upon Desolate Sands - The Instrumentals", мастеринг проводил Alan Douches в West Side Music, а сам альбом доступен только на нашей Bandcamp-странице. Надеемся, что вам всё придётся по душе».
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