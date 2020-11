сегодня



Инструменталки от HATE ETERNAL



HATE ETERNAL опубликовали инструментальную версию альбома "Upon Desolate Sands".



Erik Rutan сказал:



«Сколько себя помню, всегда хотел выпустить инструментальную версию нашего альбома, что позволит иначе взглянуть на наше творчество. И в честь двухлетия с момента выхода нашего альбома момент настал. Он назван просто — "Upon Desolate Sands - The Instrumentals", мастеринг проводил Alan Douches в West Side Music, а сам альбом доступен только на нашей Bandcamp-странице. Надеемся, что вам всё придётся по душе».







Upon Desolate Sands (The Instrumentals) by Hate Eternal





