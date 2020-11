все новости группы







6 ноя 2020 : Новое видео MAGIC DANCE



сегодня



Новое видео MAGIC DANCE



"Restless Nights", новое видео группы MAGIC DANCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Remnants", выходящего четвёртого декабря.



Трек-лист:



"Oh No

"Long And Lost Lonely Nights"

"Zombie Breath Surprise"

"Cut Me Deep"

"When Your World Comes Down"

"Change Your Life"

"I’m Still Holding On"

"Changes"

"Restless Nights"

"Til Your Last Breath"

"I Can’t Be The Only One"







